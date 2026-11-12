(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - "Stamattina sono stata da Domenico, al cimitero: gli ho detto che è arrivato il giorno" . Così, Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, all'ingresso in tribunale, a Napoli, dove ha preso il via nell'aula 116 l'esame e il controesame dei periti del gip Napoli Mariano Sorrentino incaricati dell'incidente probatorio sui due cuori, quello del bimbo e quello prelevato a Bolzano e giunto irrimediabilmente danneggiato a Napoli a causa del ghiaccio secco. "Devo essere sincera, sono molto arrabbiata - confessa Patrizia - però si sente il dolore e la voglia di fare giustizia. Sono mesi che aspetto questo giorno ed oggi è arrivato. Mi fido dell'avvocato e del medico legale, è tutto nelle loro mani". (ANSA).