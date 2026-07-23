(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - "Volevo chiarire una cosa: il processo penale contro i dottori che inizierà a settembre è una cosa, il processo civile contro il Monaldi è un'altra cosa". Lo scrive su Fb Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. La decisione di scrivere il messaggio nasce da una circostanza. "In molti - spiega all'ANSA - hanno confuso l'accordo stragiudiziale sul risarcimento, che potrà evitare un procedimento civile doloroso, con quello penale che invece riguarda le singole responsabilità dei dottori. In sede penale con il nostro avvocato continueremo la nostra battaglia affinché la verità sia sancita anche da un giudice". "Non ci sarà nessuna clausola nell'accordo stragiudiziale - spiega l'avvocato Petruzzi - che potrà escludere una costituzione di parte civile al procedimento penale". (ANSA).