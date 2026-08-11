(ANSA) - MILANO, 11 AGO - "Vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo fatto sempre". Dopodomani è l'anniversario della morte di Chiara Poggi e mamma Rita preferisce stare "in silenzio" come per ribadire che qualsiasi parola non basta per ricordarla. A 19 anni da quel terribile giorno in cui la ragazza, all'epoca 26enne, è stata brutalmente uccisa nella loro villetta di Garlasco per la signora Rita, il marito Giuseppe e il figlio Marco si riapre quella ferita profonda che mai si potrà rimarginare. Per loro è stato un periodo, si intuisce, molto complicato: non solo si è chiusa una nuova inchiesta, quella dei pm di Pavia, che ha offerto una ricostruzione diversa da quella finora acclarata da una sentenza passata in giudicato e che hanno sempre "rispettato". (ANSA).