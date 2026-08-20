(ANSA) - BARI, 20 AGO - É attraccata al porto di Bari la Life Support, la nave di Emergency che lunedì 17 agosto ha soccorso un barchino in zona Sar Libica. A bordo, 48 migranti originari prevalentemente dalla Somalia e dall'Egitto. Sono partiti da Zuwara. L'imbarcazione trasporta anche sette cadaveri, migranti deceduti durante la traversata probabilmente a causa del monossido di carbonio e conservati nelle celle frigorifere. Altre due persone soccorse sono state evacuate in zona Sar maltese. Viaggiano nella stiva assieme ai sette profughi che hanno perso la vita. Ad accogliere la nave, i soccorritori del 118 e della protezione civile. Tra gli altri, anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, e l'assessore comunale al Welfare, Michelangelo Cavone. I migranti saranno sottoposti al consueto triage sanitario. Hanno riportano ferite da traumi e ustioni causate dall'acqua salata e dal carburante. (ANSA).