(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Dando la possibilità di scegliere a quelli che sono ante '96 di andare in pensione, potrebbero essere, in base alla scelta misurata sempre dall'Inps, circa 80 mila pensioni in più. Lo si può lanciare sperimentalmente per tre anni, ci sarà un impatto di 1,5 miliardi l'anno". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, all'evento della Lega 'A Tua Difesa - Verso la finanziaria 2027', circa l'ipotesi di uscita anticipata a 64 anni. "Credo che sia una operazione per dare un respiro al mercato del lavoro e per efficientarlo se ci mettiamo insieme ai giovai che entrano con la tassazione al 5%", ha sottolineato Durigon. "La spesa previdenziale è di 326 miliardi, mentre le entrate sono pari a 296 miliardi, un record storico con le contribuzioni. Con questi numeri ha ragione la Fornero, la stabilità non c'è. Ma chi è il datore di lavoro dei pensionati? E' lo Stato. Quei 326 miliardi sono al lordo o al netto? Sono al lordo. Quel lordo di quanto si tratta? E' 76 miliardi, tolti ai 326 miliardi fanno capire che la sostenibilità del sistema pensionistico in Italia è forte, è vigente e possiamo dire che c'è", ha quindi aggiunto il sottosegretario leghista. (ANSA).