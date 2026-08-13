(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente americano secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare a estrarre petrolio già il prossimo anno. Lo riporta il Guardian. A luglio la compagnia petrolifera Greenland Energy ha portato a terra attrezzature di trivellazione senza autorizzazione per iniziare a perforare la prossima settimana. Ma il governo ha chiesto lo stop affermando che "non si potranno ottenere le autorizzazioni necessarie prima dell'inizio previsto". (ANSA).