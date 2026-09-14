(ANSA) - VATICANO, 14 SET - E' apparsa stamane sulla facciata della Biblioteca apostolica vaticana che dà sul cortile del Belvedere, Onda (Undae in latino), l'imponente installazione dell'artista visuale francese, JR, una delle maggiori che caratterizzano il percorso museale "AQVA" che sarà inaugurato stamane da papa Leone che compirà anche una visita all'interno della Biblioteca incontrando il personale. Onda è larga 70 metri per 13 di altezza ed è realizzata dall'artista francese JR. "Come filo conduttore - ha spiegato don Giacomo Cardinali, vice prefetto della Biblioteca e curatore del percorso museale di cinque anni che avrà come altri soggetti il fuoco, la luce, gli insetti e l'uomo stesso - sta nella scelta della biblioteca di guardare in faccia alle proprie paure. In un tempo in cui con la paura ci giocano molti e grazie alla paura veniamo in qualche modo controllati e indirizzati. Riteniamo da persone di studio e di cultura che la cosa migliore sia affrontarle le proprie paure e oggettivarle. E noi abbiamo deciso di condividere con gli artisti un'analisi delle nostre paure, che cosa ci spaventa, che cosa ci fa tremare abbiamo cominciato con l'acqua, l'acqua per un bibliotecario è il panico assoluto perché non si controlla e perché non la fermi". "Ci siamo resi conto - ha continuato - che la paura ti toglie anche il gusto della vita ti toglie la bellezza delle cose se le lasci prendere troppo spazio finisce che ti porta via tutto, e allora ci siamo detti utilizziamo questo percorso per affrontarle. Mano a mano che si visita la mostra, ci si accorge che tra libri e acqua c'è un percorso positivo ci sono dei punti di contatto ci sono delle ispirazioni e c'è la possibilità di avere dei rapporti positivi: nell'ultima stanza racconteremo come addirittura l'acqua si utilizza per restaurare i libri". (ANSA).