(ANSA) - TRIESTE, 26 LUG - La gip del Tribunale di Trieste Flavia Mangiante sarà trasferita per cinque mesi al Tribunale di Gorizia, ma continuerà ad occuparsi del caso della morte di Liliana Resinovich in qualità, appunto, di giudice per le indagini preliminari. Lo scrive il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola. Il "prestito" comincerà il prossimo mese di settembre (fino a febbraio salvo ulteriori proroghe, in sostituzione di una collega in maternità); all'Ufficio indagini preliminari triestino il suo posto sarà occupato da uno dei giudici del dibattimento. Il temporaneo trasferimento rientra in un processo di riorganizzazione - scrive Il Piccolo - con l'Ufficio per il processo che conterà tre funzionari in meno e una nuova sezione che dovrà smaltire 12mila richieste pendenti di protezione internazionale. "Bisogna riorganizzarsi di continuo per venire a capo di tutto", ha osservato il giudice Igor Maria Rifiorati, presidente del Tribunale. Il tribunale di Gorizia (considerato sede disagiata per la mancanza di oltre metà dei magistrati previsti in pianta organica) non ha i numeri e le condizioni per garantire l'attività dell'ufficio gip/gup a partire da settembre. Mangiante ha già lavorato a Gorizia per anni prima di Trieste. (ANSA).