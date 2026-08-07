(ANSA) - PARIGI, 07 AGO - Il governo francese vuole introdurre l'uso del casco obbligatorio per chi utilizza il monopattino elettrico. Dopo diverse iniziative simili al livello locale, la viceministra dell'Interno, Marie-Pierre Vedrenne, ha incaricato l'ente per la sicurezza stradale di elaborare un progetto di armonizzazione a livello nazionale. L'annuncio giunge a seguito di un aumento del numero di incidenti che coinvolgono i monopattini. In Francia, i "dati sono inequivocabili: si è passati da 10 decessi nel 2019 a 79 nel 2025. Parallelamente, il numero di feriti gravi è passato da circa 200 a quasi 1.200", ha spiegato la ministra citata dal quotidiano Le Figaro. La priorità del governo è dunque incentrata sui monopattini elettrici e, più in generale, sui veicoli individuali dotati di motore elettrico, come gli skateboard elettrici o gli hoverboard (una sorta di pedana motorizzata a due ruote). "La riflessione - ha proseguito Vedrenne - potrà naturalmente estendersi ad altre categorie di utenti vulnerabili, in particolare i ciclisti. Tuttavia, oggi l'urgenza riguarda chiaramente i monopattini elettrici". Quanto al calendario, la ministra, ha dichiarato che ''non dobbiamo aspettare il 2027 (anno delle prossime elezioni presidenziali, ndr.) per agire" (ANSA).