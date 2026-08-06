(ANSA) - PARIGI, 06 AGO - La Francia mette un freno alle vendite telefoniche moleste. ''Una piccola rivoluzione'' contro un fenomeno sempre più inviso ai francesi, che entrerà in vigore l'11 agosto, sottolinea il governo di Parigi, che intende anche rafforzare la lotta anti-frode. Secondo un sondaggio realizzato dall'associazione di consumatori 'Que Choisir Ensemble' (ex-UFC), il 97% dei francesi si dice ''irritato'' dal telemarketing selvaggio, che Oltralpe ha raggiunto proporzioni inquietanti. Oltre un terzo assicura di ricevere questo tipo di chiamate non desiderate, addirittura sul cellulare, ''tutti i giorni''. Da martedì, importunare un potenziale consumatore per telefono, senza aver prima raccolto il suo consenso, sarà dunque vietato dalla legge, con qualche eccezione, come la vendita di abbonamenti per la stampa scritta. ''Passiamo da un regime di contestazione ad un regime di consenso a monte'', sintetizzano al ministero dell'Economia di Parigi, precisando che l'accordo potrà essere ottenuto, ad esempio, durante un acquisto o compilando un formulario ad hoc. Per Benjamin Recher, responsabile delle relazioni istituzionali di 'Que Choisir Ensemble', si tratta di ''una grande vittoria''. Questo, afferma all'agenzia France Presse, consentirà di ''proteggere meglio i consumatori dalle chiamate non desiderate'', una perdita di tempo in meno per tanti cittadini esasperati dalle chiamate abusive. Ma attenzione. ''Questo non significa che non ce ne saranno più", in particolare, in provenienza dall'estero, ''ma ce ne saranno di meno", avverte l'esperto. (ANSA).