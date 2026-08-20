(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento Ue sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione". Lo afferma all'ANSA l'ufficio stampa del ministero degli Interni finlandese. Per la Finlandia - che diventa il quarto Paese a rispedire i dublinanti in Italia dopo Germania, Svizzera e Austria - "è importante che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto, e che tutti gli Stati membri della Ue adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto" . (ANSA).