(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Domenica 19 luglio, alle ore 21.00, la finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina sarà trasmessa in diretta anche su Rai 4K, disponibile al canale 210 della piattaforma satellitare gratuita tivùsat. Un appuntamento atteso da milioni di appassionati, che potranno seguire l'ultimo e decisivo atto della competizione con una qualità di visione particolarmente elevata. La trasmissione su Rai 4K consentirà di apprezzare con maggiore nitidezza ogni fase della partita, dai movimenti in campo alle espressioni dei protagonisti, fino ai dettagli dell'atmosfera sugli spalti. Anche la qualità audio contribuirà a rendere il racconto dell'evento ancora più coinvolgente, restituendo con maggiore realismo i suoni dello stadio e l'emozione della diretta. Per chi dispone di un televisore 4K di ultima generazione sarà l'occasione per vivere Spagna-Argentina con immagini più definite, colori più naturali e una profondità visiva superiore rispetto alla televisione tradizionale, per un'esperienza all'altezza del più importante appuntamento calcistico dell'anno. (ANSA).