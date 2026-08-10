(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "La Farnesina segue, in raccordo con l'ambasciata d'Italia Bogotá, l'evolversi della situazione nel Paese dopo il violento terremoto che ha colpito la Colombia e che ha generato numerose vittime e gravi danni agli edifici. Il ministro Antonio Tajani è informato. Al momento non risultano italiani coinvolti". Lo rende noto la Farnesina nel suo account su X, precisando per "le emergenze o segnalazioni di contattare l'ambasciata d'Italia a Bogotà al (+57) 3229459192, l'Unità di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it." (ANSA).