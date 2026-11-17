(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Le analisi sul telefono di Youssef Siher, il ricercatore 30enne che amministrava i canali social del "Movimento 17 ottobre", devono svolgersi con la formula dell'incidente probatorio, ossia devono essere affidate ad un perito 'terzo' e con la possibile presenza e partecipazione dei consulenti delle parti. E' la richiesta avanzata al gip dalla stessa difesa del giovane che era stato fermato il 24 ottobre per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche e poi scarcerato su ordinanza del giudice che non aveva riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza. Per i legali di Siher, gli avvocati Yasmina Abu Sharar e Benedetto Ciccarone, infatti, per quelle analisi e ricerche di messaggi o altro sullo smartphone (il 30enne non aveva fornito la password di accesso quando gli è stato sequestrato) va nominato dal giudice in incidente probatorio un perito. Secondo la difesa, non possono essere effettuate, come voleva la Procura, con la formula degli accertamenti irripetibili, ossia affidate al solo consulente dei pm con la partecipazione di quello della difesa. Sull'istanza dovrà esprimersi la gip. (ANSA).