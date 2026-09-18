(ANSA) - MILANO, 18 SET - L'archiviazione dell'inchiesta per corruzione per l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti "segna un punto a favore della difesa di Andrea Sempio". Lo spiegano i legali del 38enne, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avvocati Cataliotti e Taccia. "Venditti - dicono - condusse in prima persona ogni singolo atto di indagine, ogni singola audizione di persone informate sui fatti e persino del professor De Stefano che fu perito nel processo Stasi. Salvo la trascrizione delle intercettazioni ogni atto reca la sua firma e ha la sua paternità". Non si può sostenere che non si sia trattato di un'archiviazione "genuina". (ANSA).