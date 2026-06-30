(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - Oggi la Commissione ha valutato positivamente la quinta e ultima richiesta di pagamento della Danimarca, pari a 359 milioni di euro in sovvenzioni nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fulcro del NextGenerationEU. Con questa quinta e ultima richiesta di pagamento, la Danimarca diventa il primo Stato membro a completare il 100% delle riforme e degli investimenti previsti dal proprio piano Pnrr - per un valore di 1,63 miliardi di euro - in anticipo rispetto alla scadenza di fine agosto. La Commissione ha constatato che la Danimarca ha portato a termine in modo soddisfacente i restanti 4 traguardi e i 12 obiettivi stabiliti nella decisione di esecuzione del Consiglio. (ANSA).