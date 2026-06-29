(ANSA) - BERLINO, 29 GIU - Ha 45 anni, è nato in Germania e ha origini turche, l'uomo che oggi ha fatto strage a Stade, in Germania, uccidendo quattro donne e due uomini in una casa famiglia a conduzione privata. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura e dell'ente per l'assistenza ai minori. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, il 45enne aveva appuntamento con le quattro persone uccise per chiarire la questione dell'affidamento della figlia di tre mesi, accolta insieme alla mamma nel centro. La bimba e la donna stanno bene - ha spiegato la direttrice della polizia Katherin Schoul - e quest'ultima viene interrogata dalla polizia. (ANSA).