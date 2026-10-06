(ANSA) - MADRID, 06 OTT - La Corte costituzionale spagnola ha accolto a maggioranza i ricorsi dei leader indipendentisti condannati per il reato di malversazione di fondi pubblici e ha ordinato al Tribunale Supremo di concedere loro l'amnistia. La decisione è stata approvata con 7 voti a favore e 5 contrari, secondo fonti giuridiche citate dal quotidiano La Vanguardia. La sentenza apre la strada all'applicazione del perdono giudiziario anche all'ex presidente catalano Carles Puigdemont. (ANSA).