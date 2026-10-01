(ANSA) - BOLZANO, 01 OTT - La comunità bengalese di Bolzano ha ricordato questo pomeriggio, sul luogo del incidente, la piccola Jamila, la bimba di appena tre anni finita due giorni fa sotto un furgone nei pressi del Waltherpark. I connazionali della piccola hanno pronunciato delle preghiere e depositato altri fuori, che si sono aggiunti a quelli lasciati dai bolzanini assieme a lumini e peluche. Sullo schermo della fermata con gli orari degli autobus viene attualmente proiettata anche una candela in segno di lutto. I funerali si svolgeranno questa sera in ospedale e per domani è previsto il trasferimento in aereo della piccola salma in Bangladesh. (ANSA).