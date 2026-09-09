(ANSA) - BRUXELLES, 09 SET - "La Commissione ha deciso di erogare alla Spagna 114,7 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta, a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti il 30 e il 31 luglio. Il sostegno finanziario fa seguito alla risposta immediata della Commissione sin dal primo giorno, quando ha offerto alla Spagna assistenza sia finanziaria che operativa. La decisione dimostra ulteriormente la piena solidarietà della Commissione nei confronti della Spagna nell'affrontare questa difficile situazione". Lo si legge in una nota. (ANSA).