(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Banchi spostati, prove del coro, via vai di addetti ai lavori. La Camera si prepara alla cerimonia per l'ottantesimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente che si terrà domani. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in undici anni di presidenza della Repubblica, che Sergio Mattarella parlerà nell'Aula di Montecitorio dinnanzi ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la premier Giorgia Meloni. In tutto, assisteranno dal vivo al discorso circa 700 persone. Prima del capo dello Stato dalle 11 del mattino interverranno i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Il settore centrale dell'emiciclo, dove da ieri fervono i preparativi, sarà riservato ai più giovani (una quarantina di liceali che hanno partecipato all'iniziativa '1946 a fumetti'). Una scelta simbolica per sottolineare il ruolo delle nuove generazioni. (ANSA).