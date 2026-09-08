(ANSA) - SARAJEVO, 08 SET - Il Ministro degli Affari Esteri della Bosnia-Erzegovina, Elmedin Konaković, ha tenuto una conferenza stampa straordinaria martedì 8 settembre, durante la quale ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata due diplomatici dell'Ambasciata serba a Sarajevo. Questa misura giunge dopo una serie di tensioni nei rapporti tra BiH e Serbia a seguito dei funerali del generale serbo Ratko Mladić a Belgrado. Konaković aveva precedentemente annunciato il ritiro di quasi tutto il personale dell'Ambasciata della BiH a Belgrado. Si tratta dell'addetto militare e del consigliere del rappresentante dell'Agenzia degli Affari Esteri (Bia). (ANSA).