(ANSA) - SAN PAOLO, 26 OTT - La borsa brasiliana crolla del 17% all'indomani della vittoria di Lula. Tanto che è stato attivato il meccanismo di interruzione automatica delle contrattazioni dopo forti perdite per gli asset brasiliani. È la prima volta che tale meccanismo viene attivato da marzo 2020, durante la pandemia di coronavirus. Durante la sospensione, l'acquisto e la vendita di azioni, derivati e titoli a reddito fisso privati vengono interrotti per consentire al mercato di stabilizzarsi. (ANSA).