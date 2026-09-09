(ANSA) - SQUINZANO, 09 SET - La bara bianca di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno, ha lasciato la chiesa Maria Regina di Squinzano (Lecce) al termine dei funerali tra gli applausi, salutata dal lancio di palloncini bianchi e rossi. Ad accompagnare il feretro fino al carro funebre, tra gli altri, papà Franco e mamma Antonietta e dal fratello Danilo. Il padre, prima che la bara uscisse dalla chiesa, ha baciato la foto di Lorena che era poggiata sul feretro e l'ha sollevata, mostrandola alle centinaia di cittadini, amici, parenti e rappresentanti delle istituzioni, che hanno partecipato commossi alla celebrazione. Il gesto ha suscitato un fragoroso applauso, continuato all'esterno della chiesa, quando la bara bianca è uscita. Una volta posizionata nel carro funebre, gli amici hanno fatto volare palloncini, mentre il padre abbracciava e baciava la bara e la mamma ha poggiato sul feretro un peluche di Lorena. (ANSA).