(ANSA) - PECHINO, 13 AGO - La Banca popolare cinese (Pboc) ha fissato oggi il cambio di riferimento dello yuan a 6,7888 per dollaro, con una riduzione di 6 punti base rispetto al fixing precedente. Lo rende noto il China Foreign Exchange Trade System (Cfets), il sistema cinese per gli scambi valutari interbancari autorizzato dalla Pboc a calcolare e pubblicare quotidianamente il tasso centrale del renminbi. Il fixing arriva mentre la valuta cinese continua a rafforzarsi sul dollaro. La Pboc ha mantenuto negli ultimi mesi il tasso centrale a livelli relativamente più deboli rispetto alle quotazioni di mercato, contribuendo a contenere la velocità dell'apprezzamento dello yuan. Secondo una nota di Goldman Sachs, il renminbi resta inoltre sottovalutato di oltre il 20% rispetto al dollaro. La banca d'affari ha indicato prospettive di ulteriore rafforzamento, prevedendo un cambio a 6,80 per dollaro a tre mesi, 6,70 a sei mesi e 6,50 a un anno. (ANSA).