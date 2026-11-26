(ANSA) - ANCONA, 26 NOV - "II pensiero va alle loro famiglie. So quello che si prova a perdere una persona così in una terra lontana, non so come ho resistito. Ripenso a quando sono arrivate le bare a Ciampino, non so come il cuore mi abbia retto". La morte di due tecnici italiani in un attacco di droni in Kuwait, riporta alla memoria la tragedia di Nassiriya del 13 novembre 2003, in cui Carla Baronciani perse il marito e padre dei suoi tre figli, Marco Beci, 43 anni, funzionario della cooperazione internazionale, di Pergola (Pesaro Urbino), morto nell'attentato che distrusse un blindato dove viaggiava insieme ad alcuni militari. Alle famiglie dei due tecnici, Baronciani manda "un abbraccio da chi capisce esattamente minuto per minuto in contesto: dopo aver ricevuto la notizia mi è crollato il mondo...l'attimo in cui sono arrivati i carabinieri a casa". Il periodo successivo alla tragedia in Iraq, passato a fare da "scudo" ai tre figli (allora avevano 12, 13 anni e la più piccola 22 mesi), dal clamore dell'attentato e dalle polemiche"; uno di loro è ora medico infettivologo, in India con Msf, un'altra la renderà nonna per la seconda volta: "l'unica cosa, al di là del fatto accaduto oggi, è che nessuno meglio di me può capire quello che proveranno, che provo anch'io dopo 23 anni - dice all'ANSA - perché ogni tanto penso che è come se avessi guardato un film: mi domando ancora dopo 23 anni, ma sarà vero che è successo a me, è successe a un'altra persona? Ho aspettato Marco, forse ancora un po' l'aspetto, perché è arrivata quella bara e qualcuno mi ha detto 'è lì'". Un pensiero Baronciani lo riserva anche per Andrea Angeli, giornalista ed ex funzionario delle Nazioni Unite, morto a Macerata qualche mese fa, protagonista per oltre 30 anni di missioni nei più difficili scenari internazionali, una "persona unica": "un dolore per me perché anche se magari ci incontravamo dopo tre anni, quattro anni, ma lui era sempre nei luoghi, quando serviva c'era, senza preannunciarsi". Al funerale di Angeli, Baronciani ricorda il commento di uno dei suoi figli "se ne va un altro pezzetto dei ricordi di babbo". (ANSA).