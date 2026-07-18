(ANSA-AFP) - KUWAIT, 18 LUG - Il Kuwait accusa l'Iran di prendere di mira siti civili e infrastrutture vitali nel Paese. "I ripetuti attacchi a queste infrastrutture vitali rivelano un approccio ostile sistematico che prende di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo in pericolo la vita e la sicurezza dei civili", ha dichiarato il ministero degli Esteri. Un incendio è divampato in uno dei componenti di un impianto di produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua dopo l'ultima ondata di attacchi iraniani. La compagnia petrolifera statale del Kuwait ha inoltre segnalato feriti e danni dopo che un attacco ha colpito un impianto petrolifero. (ANSA-AFP).