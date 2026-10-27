(ANSA-AFP) - KIEV, 27 OTT - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato al telefono con il suo omologo finlandese e con il primo ministro norvegese, dopo che i leader nordici avevano avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferito da Kiev. Il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store — che Zelensky aveva incontrato la scorsa settimana a Oslo — hanno dichiarato di aver avuto una conversazione "franca e sostanziale" con Putin, in un raro contatto diretto tra i leader europei e il capo del Cremlino. (ANSA-AFP).