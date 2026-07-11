(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Nella notte dell'11 luglio, nell'ambito delle operazioni per ridurre il potenziale economico-militare dell'aggressore russo, unità delle forze dell'Ucraina hanno danneggiato navi nemiche nelle acque del Mar d'Azov. Pertanto, 21 petroliere della Federazione Russa sono state colpite". Lo ha riferito lo stato maggiore ucraino su Telegram, sottolineando che "le petroliere vengono utilizzate per trasportare greggio e prodotti petroliferi eludendo le sanzioni internazionali". "Sono stati colpiti anche quattro rimorchiatori, due navi da carico e una draga, utilizzati dal nemico per la logistica militare, il trasporto merci e il supporto alle attività infrastrutturali portuali. Si stanno accertando l'entità dei danni e le relative conseguenze". (ANSA).