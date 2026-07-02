(ANSA) - ROMA, 02 LUG - E' salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev secondo quanto reso noto dal Servizio statale di emergenza ucraino citato dal Kiev Independent. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto l'attacco come il "più massiccio" della guerra contro la capitale. (ANSA).