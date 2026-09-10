(ANSA) - ROMA, 10 SET - Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlohrad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Lo denunciano le autorità ucraine. "I russi hanno colpito un centro commerciale nel centro di Pavlohrad. In pieno giorno, quando c'erano molte persone per strada", ha affermato su Telegram il ministro dell'Interno Ivan Vyhivskyi, mentre il capo dell'amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk Oleksandr Ganzha ha affermato che "quattro persone sono morte e più di sessanta sono rimaste ferite. Tra i feriti ci sono tre bambini di 13, 14 e 15 anni". (ANSA).