(ANSA) - KIEV, 05 AGO - Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. "Si tratta di una decisione difficile ma necessaria. La situazione della sicurezza sta peggiorando, quindi è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia degli attacchi russi", ha dichiarato Vadym Filashkin, governatore della regione di Donetsk, aggiungendo che 525 bambini e i loro tutori saranno evacuati con la forza. (ANSA).