(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Ci stiamo preparando per l'incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Trump a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e credo che uno dei principali risultati di questo incontro potrebbe essere il raggiungimento di un cessate il fuoco", sia nel settore energetico che nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, citato dai media ucraini. Il ministro ha ribadito che l'Ucraina è pronta a una tregua energetica ma che la Russia finora non ha mostrato interesse all'iniziativa. (ANSA).