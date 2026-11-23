(ANSA) - ROMA, 23 NOV - A Dymer, nella regione di Kiev, sono stati recuperati i corpi di altre tre persone dalle macerie dell'attacco di un drone russo a un edificio di cinque piani, portando il bilancio delle vittime a nove. Lo afferma Timur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, citato da Ukrainska Pravda. Tkachenko ha aggiunto che i soccorritori stanno continuando le operazioni di ricerca e salvataggio. Una donna di 79 anni è stata estratta viva dalle macerie e i medici le stanno fornendo l'assistenza necessaria. Ieri sera anche un bambino era stato estratto vivo. (ANSA).