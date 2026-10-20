(ANSA) - KIEV, 20 OTT - Un attacco russo contro un ospedale di Kiev ha distrutto una sala operatoria, provocando un ferito. A denunciarlo è stato il primo ministro ucraino Serhiy Koretsky, in un contesto in cui le offensive di Mosca vengono ormai condotte sia di giorno che di notte. "I russi hanno colpito di nuovo un ospedale. Questa volta è stata presa di mira la sala operatoria dell'Istituto Strajesko, parte dell'Accademia nazionale delle scienze mediche a Kiev", ha dichiarato, sottolineando che la struttura era già stata colpita l'anno scorso. Le fotografie che accompagnano il suo messaggio mostrano un letto ospedaliero coperto di macerie e il pavimento disseminato di frammenti di piastrelle, mentre alcune strutture metalliche pendono dal soffitto. "L'Istituto salva persone affette da patologie cardiache provenienti da tutta l'Ucraina. Qui si eseguono interventi chirurgici, si curano pazienti colpiti da infarto e si restituisce la vita alle persone", ha affermato, condannando l'attacco. Dall'estate scorsa, Kiev è bersaglio di continui attacchi che colpiscono infrastrutture energetiche, logistiche e di trasporto, ma anche ponti, magazzini, supermercati, scuole ed edifici residenziali. (ANSA).