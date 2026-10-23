(ANSA) - ROMA, 23 OTT - L'Ucraina afferma che la Russia ha attaccato durante la notte infrastrutture energetiche in sei delle sue regioni, lasciando senza corrente più di 500.000 persone. "Questa notte e questa mattina, la Russia ha continuato i suoi attacchi contro il settore energetico ucraino - ha dichiarato il viceministro dell'energia Artem Nekrasov, come riporta Sky News -. Le infrastrutture energetiche nelle regioni di Zhytomyr, Volyn, Mykolaiv, Poltava, Khmelnytskyi e Rivne sono state colpite. A seguito degli attacchi, oltre 500.000 ucraini sono rimasti senza elettricità". (ANSA).