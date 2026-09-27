(ANSA) - ROMA, 27 SET - Almeno 14 persone sono state uccise e altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità locali. Particolarmente colpita la regione di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quello che il governatore Oleg Kiper ha definito un "massiccio attacco". Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite; danneggiati un edificio residenziale, una struttura sanitaria, un hotel, un negozio e un deposito di grano. Nella notte la Russia ha lanciato complessivamente 170 droni d'attacco del tipo Shahed, 76 dei quali a propulsione a reazione, oltre a droni-esca Gerbera e Parodiya. Secondo l'Aeronautica militare ucraina, 147 droni sono stati abbattuti o neutralizzati, mentre sono stati registrati impatti in 18 località e la caduta di detriti in altre otto. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, gli attacchi hanno colpito edifici residenziali, infrastrutture energetiche e altre strutture civili nelle regioni di Odessa, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Zhytomyr e Kiev. (ANSA).