(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Secondo un decreto pubblicato oggi, la Guida Suprema iraniana Mojtaba Hosseini Khamenei ha nominato Mohsen Rezaei suo rappresentante presso il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale del Paese, in sostituzione di Mohammad Bagher Zolghadr. Lo riporta la Cnn. Rezaei è un alto consigliere militare iraniano ed ex comandante del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Citando la "preziosa esperienza" di Rezaei, Khamenei lo ha descritto come un pioniere della "Sacra Difesa" durata otto anni, termine con cui l'Iran si riferisce alla guerra Iran-Iraq del 1980-1988. "Vi auguro ogni successo nell'adempimento di questa importante responsabilità", si legge nel decreto. Khamenei ha inoltre ringraziato Zolghadr per i suoi "sforzi instancabili". Nel fine settimana, i media statali hanno pubblicato un elenco di richieste avanzate da Zolghadr, tra cui la revoca del blocco navale statunitense, il ritiro delle forze militari e la fine definitiva della guerra. Non è chiaro se la nomina di Rezaei influisca sullo stato di tali richieste. (ANSA).