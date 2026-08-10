(ANSA) - PADOVA, 10 AGO - La Guardia di finanza di Padova ha sequestrato due chili di ketamina a elevato principio attivo, nascosti in una scatola di corn flakes e spediti dalla Germania con un corriere espresso. La sostanza avrebbe consentito di ricavare circa 4.300 dosi, per un profitto illecito di oltre 100mila euro. Contestualmente, sono stati arrestati due giovani padovani. L'indagine, coordinata dalla Procura di Padova, è partita dai controlli sul territorio dei finanzieri, che presso una società di spedizioni hanno individuato un pacco sospetto: al suo interno, tra prodotti dolciari, una scatola di corn flakes conteneva quattro buste da mezzo chilo di polvere, poi classificata dagli accertamenti di laboratorio come ketamina a elevato principio attivo. I militari hanno atteso che qualcuno si presentasse a ritirare il plico dal corriere e hanno così identificato i due giovani, che alla vista delle divise si sono disfatti del pacco e si sono dati alla fuga, prima di essere bloccati e arrestati per importazione illecita di stupefacenti. Uno dei due è stato anche denunciato per danneggiamento e resistenza aggravata, avendo danneggiato un'auto di servizio e procurato contusioni a due militari. Nel domicilio di uno degli arrestati sono stati sequestrati inoltre 15 pasticche di ecstasy, 4,7 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. All'udienza di convalida gli arresti e i sequestri sono stati confermati. Per uno dei due giovani, che ha precedenti specifici per traffico di stupefacenti, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. (ANSA).