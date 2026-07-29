(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Vola Kering alla Borsa di Parigi: il conglomerato della moda controllato da Arnault Pinault avanza del 10,7% a 277,3 euro ad azione dopo un trimestre che ha visto i ricavi di Gucci calare meno delle attese, alimentando le speranze del mercato che il rilancio della maison fiorentina da parte del ceo di Kering, Luca de Meo, si stia avvicinando. (ANSA).
Kering vola alla Borsa di Parigi (+10%) spinta dalla ripresa di Gucci
Il mercato confida che il rilancio della maison fiorentina sia vicino
29 luglio 2026 • 07:34