(ANSA) - TEL AVIV, 07 SET - ''La nostra politica in Giudea e Samaria è chiara: perseguire con forza il terrorismo palestinese, sviluppare e rafforzare gli insediamenti ebraici e mantenere la stabilità della sicurezza''. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz a seguito dell'accoltellamento avvenuto poco fa in un insediamento israeliano nel nord della Cisgiordania. ''Il terrorismo nell'area è attualmente al livello più basso degli ultimi decenni e adotteremo tutte le misure necessarie per impedire che rialzi la testa. Qualora la situazione dovesse ribaltarsi e si configurasse l'eventualità che gli apparati di sicurezza dell'Autorità Palestinese lancino un attacco terroristico simile a quello del 7 ottobre contro le forze dell'Idf e gli insediamenti ebraici, il premier Benjamin Netanyahu ed io abbiamo dato istruzioni all'esercito di prepararsi a una guerra totale contro gli alti funzionari e gli apparati dell'Autorità Palestinese, nonché contro tutte le infrastrutture terroristiche in Giudea e Samaria, come abbiamo fatto nelle zone di sicurezza di Gaza e del Libano. Non permetteremo il ritorno alla realtà di un'intifada che si protragga per anni, come è accaduto in passato'', ha aggiunto Katz. (ANSA).