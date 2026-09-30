(ANSA) - TEL AVIV, 30 SET - ''Il grave incidente sull'aereo della FlyDubai è stato un tentativo di attacco jihadista, sventato solo grazie all'eroismo di alcuni passeggeri israeliani che hanno fatto irruzione nella cabina di pilotaggio, hanno sopraffatto il terrorista e, con le proprie mani, hanno restituito il controllo dell'aereo a un altro membro dell'equipaggio di piloti presente sul posto''. Lo ha dichiarato in una nota il ministro della Difesa Israel Katz. ''Secondo le prime informazioni in nostro possesso, l'intento del terrorista era uno solo: far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri", ha detto. (ANSA).