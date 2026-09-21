(ANSA) - BRUXELLES, 21 SET - "Le cosiddette elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Il loro esito non è mai stato in dubbio. Il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha escluso l'unico partito registrato che si opponeva alla sua guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. In Russia rimane solo la parvenza di democrazia. Ho proposto misure contro coloro che facilitano queste elezioni fittizie nei territori ucraini occupati". Lo scrive sui social l'Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas. (ANSA).