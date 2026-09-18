(ANSA) - BRUXELLES, 18 SET - "L'Europa sta contribuendo a proteggere il traffico marittimo nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi: data l'aggravarsi della situazione di sicurezza, l'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta delle proprie navi mentre prosegue le operazioni di scorta". Lo scrive l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas. "Gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita sono inaccettabili e compromettono l'economia globale. Ho parlato con Faisal bin Farhan - ministro degli Esteri saudita - degli sforzi diplomatici volti a porre fine ai combattimenti nello Yemen e a ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz: il passaggio marittimo deve essere libero da ostacoli e gratuito". (ANSA).