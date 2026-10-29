(ANSA) - BRUXELLES, 29 OTT - "I ministri di tutti gli Stati membri sanno che ci aspetta un inverno difficile. La crisi che stiamo attraversando a causa della situazione in Medio Oriente comporta prezzi molto elevati sia del gas che dei prodotti petroliferi". Lo ha ribadito il commissario Ue all'Energia, Dan Jorgensen, in conferenza stampa al termine del Consiglio uE Energia a Lussemburgo. "Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento in quanto tali, ma per i cittadini che fanno fatica a pagare le bollette, questo potrebbe non avere importanza: se non si è in grado di pagare la bolletta del gas, non importa la quantità di gas a disposizione. Dobbiamo quindi prendere la questione estremamente sul serio", ha aggiunto. (ANSA).