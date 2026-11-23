(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Il ritorno a una delle saghe distopiche più amate del pubblico degli ultimi anni, nata dai libri di Suzanne Collins, con il prequel Hunger Games - L'alba sulla mietitura conquista al debutto (come negli Stati Uniti) la vetta del botteghino. Il film di Francis Lawrence con Joseph Zada, Jesse Plemons, Ralph Fiennes e Glenn Close ha incassato 3 milioni 374mila euro in quattro giorni, con un uscita in 349 sale e una media di 9 mila 668 euro per schermo, stando ai dati Cinetel dal 19 al 22 novembre. Scende al secondo posto Scrooge e gli spiriti del Natale di Ti West con Johnny Depp nei panni dell'iconico avaro creato da Dickens, con 1 milione 687 mila euro nel fine settimana e un totale di 4 milioni 245mila euro in due settimane. Giù di una posizione, dal secondo al terzo posto, anche Se domani non torno di Paola Randi, il racconto del femminicidio di Giulia Cecchettin tratto dal libro Cara Giulia di Gino Cecchettin (interpretato da Filippo Timi). Nel weekend ha incassato 942mila euro, arrivando in tre settimane 5 milioni 690mila euro. Si conferma quarto Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, storia corale tratta dall'omonimo libro del regista, che ha incassato 641mila euro, per un totale di un 1 milione 899mila euro in due settimane. Scende dal terzo al quinto posto la commedia Un weekend artificiale di e con Leonardo Pieraccioni, con 601 mila euro nel weekend e complessivamente 1 milione 858mila euro in due settimane. Resta sesta la thriller/spy/dark comedy Wild Horse Nine di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi che ha incassato nel weekend 415mila mila euro, arrivando così a 2 milioni 559 mila euro in tre settimane. Sale dall'ottavo al settimo posto il film di animazione Il gatto col cappello diretto da Erica Rivinoja e dall'italiano Alessandro Carloni, tratto dall'opera di Dr.Seuss: con 404mila euro nel weekend è arrivato a 2 milioni 134mila euro in tre settimane. Scende dal quinto all'ottavo posto Dio ride di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino: il film ha guadagnato circa 402mila euro per un totale di 4 milioni 465mila euro in quattro settimane. Debutta al nono posto la Palma d'oro 2026 Fjord di Cristian Mungiu, con Sebastian Stan e Renate Reinsve, storia di una famiglia romena trasferitasi in Norvegia, che si ritrova nel mirino dei sevizi sociali per i metodi educativi con cui cresce i figli. Il film ha incassato 337mila euro in quattro giorni, che salgono a 359 mila euro con le anteprime. Esordisce decimo Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, con 270mila euro in quattro giorni. Il film è la trasposizione del romanzo di Antonio Franchini vincitore del Premio Campiello, con Vanessa Scalera mattatrice nel ruolo di Angela, una madre accentratrice e irrefrenabile che raggiunge il figlio (Lino Musella) a Milano per Natale, dando vita a uno scontro emotivo senza esclusione di colpi. (ANSA).