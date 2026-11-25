(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Sono fiducioso del potenziale di crescita significativo per i prossimi anni". Lo afferma l'amministratore delegato di easyJet Kenton Jarvis commentando i risultati dell'esercizio 2025-2026 che si è chiuso lo scorso 30 settembre. "L'acquisizione raccomandata di easyJet (da parte del fondo Apollo, ndr), approvata dagli azionisti lo scorso 11 novembre - sottolinea - riflette la qualità della nostra attività e gli elementi sottostanti per i risultati finanziari nel lungo periodo". Secondo il manager l'anno che si è chiuso "è stato difficile per le compagnie aeree a causa del conflitto in Medio Oriente e i suoi effetti sulla domanda e sui prezzi del carburante, che hanno pesato sui nostri risultati finanziari". "Nonostante questo - prosegue - abbiamo continuato a compere buoni progressi strategici, migliorando l'operatività, rafforzando la soddisfazione dei clienti e portando avanti quelle iniziative che sosterranno i risultati finanziari, basabdoci sui progressi sostanziali che abbiamo compiuto negli anni più recenti". Nel corso dell'esercizio i voli sono cresciuti da 575.691 a 590.591 e i passeggeri da 93,43 a 96,36 milioni, con un incremento da 104 a 107milioni di posti a un indice di riempimento salito dall' 89,8 a al 90%. I ricavi sono cresciuti del 6% a 10,73 miliardi di sterline (12,82 miliardi di euro). In calo del 35% a 938 milioni di sterline (1,12 miliardi di euro) il margine operativo lordo, dell'84% l'utile operativo a 114, milioni di sterline (136,24 milioni di euro) e dell'89% l'utile prima delle tasse a 71 milioni (84,85 milioni di euro), con un utile per azione in ribasso dell'87% a 8,8 penny (9,6 centesimi di euro). Il carburante ha inciso per l'11% in più a 2,5 miliardi di sterline (2,99 miliardi di euro). (ANSA).