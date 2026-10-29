(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Italia divisa in due con il versante Tirrenico soleggiato e quello Adriatico è nuvoloso. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Dopo un giovedì in prevalenza soleggiato e asciutto su tutto lo Stivale - afferma - domani e sabato venti da nord-est con raffiche fino a 40-50 km/h interesseranno il versante Adriatico. Il mare sarà molto mosso con onde tra 1,5 e 2,5 metri". Previsti piovaschi a carattere isolato tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e localmente Sardegna orientale. Infine correnti umide favoriranno banchi nuvolosi al primo mattino sul Nord-Ovest. Sul resto dell'Italia sarà bel tempo. Domenica 1° novembre un nuovo fronte freddo determinerà una ulteriore diminuzione termica di 1-2°C e un addensamento più compatto della copertura nuvolosa sull'Appennino centrale, dove si registreranno le prime nevicate intorno a quote di 1200-1300 metri. Dalla serata si assisterà a un'ulteriore accentuazione dell'instabilità con piogge su buona parte del Sud. Con l'avvio della nuova settimana, infine, è atteso un ulteriore afflusso freddo e una diffusa instabilità al Centro-Sud. Le temperature caleranno di altri 2-3°C. Possibili nevicate sull'Appennino centro-settentrionale e localmente meridionale a quote comprese tra 1200 e 1500 metri. Nel dettaglio: - Giovedì 29. Al Nord: cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro: tempo stabile sui versanti tirrenici; addensamenti lungo l'Adriatico. Al Sud e sulle Isole: nubi irregolari tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale - Venerdì 30. Al Nord: addensamenti al mattino sul Nord-Ovest, schiarite dal pomeriggio. Al Centro: isolati e deboli piovaschi su Marche, Abruzzo e Molise; asciutto sulle tirreniche. Al Sud e sulle Isole: deboli fenomeni isolati su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e rilievi orientali sardi; venti da nord-est con raffiche fino a 40-50 km/h e mari molto mossi. - Sabato 31. Al Nord: tempo in prevalenza soleggiato. Al Centro: precipitazioni sparse lungo la fascia adriatica marchigiana e abruzzese; cieli sereni su Toscana e Lazio. Al Sud e sulle Isole: nubi irregolari con piovaschi sparsi su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e Sardegna orientale; ventilazione sostenuta. - Domenica 1. Al Nord: cieli poco nuvolosi. Al Centro: instabilità sul settore adriatico e deboli nevicate sui rilievi centrali a 1200-1300 metri. Al Sud e sulle Isole: piogge sparse su versante adriatico e Sardegna orientale; ventilazione in rinforzo e mare molto mosso. (ANSA).