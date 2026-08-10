(ANSA) - ROMA, 10 AGO - L'Italia è ancora piegata dal caldo anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa: dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso ma mercoledì 12 risaliranno a venti. La scorsa settimana si era arrivati anche a 27 città con l'allerta massima per le ondate di calore. Domani tra le città più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze, Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde d'Italia Brescia, che domani invece segna bollino arancione. (ANSA).