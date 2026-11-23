(ANSA) - PAVIA, 23 NOV - Angelo Ciocca, ex eurodeputato pavese della Lega, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per istigazione alla corruzione, nel processo per l'indagine sui presunti casi di corruzione che si sarebbero verificati negli scorsi anni a Vigevano (Pavia): una vicenda che, secondo l'accusa, avrebbe coinvolto politici e imprenditori con due diversi filoni di indagine, tra loro connessi. La sentenza è stata emessa oggi dal collegio del Tribunale di Pavia, presieduto da Elena Stoppini. Tutti gli imputati sono stati condannati. Sono stati inflitti 2 anni e 8 mesi, sempre per istigazione alla corruzione, anche all'imprenditore Alberto Righini, ex presidente provinciale dell'Ance (l'associazione dei costruttori edili), anche lui accusato di istigazione alla corruzione. Per Andrea Ceffa, ex sindaco di Vigevano, e per l'ex consigliera comunale Roberta Giacometti la pena è di due anni e 6 mesi. Alessandro Gabbi e Matteo Ciceri, ex dirigenti di Asm Vigevano, sono stati condannati a 2 qnni e 2 mesi. Nella sua requisitoria, lo scorso 12 ottobre, il pubblico ministero Chiara Giuiusa aveva chiesto la condanna a 5 anni per Ceffa, Giacometti, Gabbi e Ciceri, e a 4 anni per Ciocca e Righini. Stamani, dopo la lettura della sentenza, tutti gli imputati hanno preannunciato ricorso in appello. (ANSA).